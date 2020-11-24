«Отвечают врачи»: тулякам расскажут, чем опасно ожирение

25 ноября в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети ВКонтакте пройдет очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». Эфир приурочен к Международному дню борьбы с ожирением, который отмечается 26 ноября.

На вопросы жителей ответит Светлана Прилепа, главный внештатный эндокринолог Тульской области. Она расскажет, с какими заболеваниями сталкиваются туляки с избыточной массой тела, как сбросить вес без последствий для здоровья и избежать возврата лишних килограммов.



Свои вопросы жители могут задать под этим постом, написать в личные сообщения группы или в комментариях во время прямой трансляции.