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Президент наградил туляков медалями ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент наградил туляков медалями ордена «За заслуги перед Отечеством»

Губернатор Алексей Дюмин лично поздравил награжденных.

Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 732 за большой вклад в сохранение исторического наследия России и подготовку празднования 500-летия возведения Тульского кремля медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены министр финансов Тульской области Александр Климов и министр культуры региона Татьяна Рыбкина. 

 

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