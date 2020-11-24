Президент наградил туляков медалями ордена «За заслуги перед Отечеством»

Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 732 за большой вклад в сохранение исторического наследия России и подготовку празднования 500-летия возведения Тульского кремля медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены министр финансов Тульской области Александр Климов и министр культуры региона Татьяна Рыбкина.