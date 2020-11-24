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Где в Туле отключат электроэнергию 25 ноября

Где в Туле отключат электроэнергию 25 ноября

Публикуем список адресов.

Специалисты Тульских городских электрических сетей проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим 25 ноября с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Кутузова, 29-а, 29, 33-а, 35-а,
  • ул. Ложевая, 134, 134-а, 136,
  • ул. Плеханова, 157, 159,
  • ул. Леваневского, 1−9,
  • ул. Головина, 1−12,
  • ул. Шевченко, 13-а, 15, 15-а, 30-а, 30, 13, 26,
  • ул. Станиславского, 41−49 (нечётн.),
  • ул. Клюева, 1−39 (нечётн.), 2−28 (чётн.),
  • ул. Циолковского, 14-а, 14−18 (чётн.), 41−51 (нечётн.),
  • ул. Щорса, 1,
  • пер. Циолковского, 22,
  • ул. Пархоменко, 1−43 (нечётн.), 43-а, 2−38 (чётн.),
  • 8 пр-д. 34−50 (чётн), 29−41 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 36−46 (чётн.), 39-а, 39-б, 39−51 (нечётн.),
  • 13-й пр-д, 13, 14, 15,
  • 26-й пр-д, 1−10,
  • ул. Карпова, 50, 52, 58, 60,
  • п. Косая Гора: ул. Горняк, 1−19 (нечётн.), 2−24 (чётн.); пр-д Лесной, 6−16 (чётн.); ул. М. Горького, 39, 41, 43.
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