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В Туле скончался известный тренер по дзюдо и самбо Николай Куприянов

В Туле скончался известный тренер по дзюдо и самбо Николай Куприянов

Николай Петрович посвятил работе с детьми 52 года.

21 ноября на 84-м году жизни скончался тренер МБУ СШОР «Юность» по дзюдо и самбо Николай Куприянов. Информация об этом появилась на сайте спортивной школы.

Николай Петрович посвятил работе с детьми 52 года. За многолетнюю трудовую деятельность он подготовил большое количество спортсменов высокого класса: мастеров спорта СССР и РФ, кандидатов в мастера спорта, спортсменов массовых разрядов по самбо и дзюдо, победителей и призеров Всероссийских соревнований.

За свой неоценимый вклад в развитие спорта он награжден нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта». 

 

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