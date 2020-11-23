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148 новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Тульской области, два человека умерли

148 новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Тульской области, два человека умерли

Антирекорд обновился.

За сутки в Тульской области прибавилось 148 новых случаев коронавируса. Два человека скончались, 174 пошли на поправку. Такую статистику опубликовал федеральный штаб.

С начала пандемии коронавирусом заболели 15 474 жителя региона.  

 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 114 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 540 летальных исходов, выздоровели 1 611 445 человек.

Сюжет: Коронавирус
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