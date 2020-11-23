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В тульской больнице скончался 17-летний парень с коронавирусом

В тульской больнице скончался 17-летний парень с коронавирусом

Подросток поступил в отделение реанимации с двусторонней пневмонией, до этого за врачебной помощью он не обращался.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 13 пациентов с коронавирусом. Это жители Тулы, Кимовска, Новомосковска и Куркинского района. Возраст пациентов — от 36 до 95 лет. У всех пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 466 человек.
 
Как сообщает региональный оперштаб, сегодня в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Ваныкина скончался 17-летний житель Тулы. Подросток сразу поступил в отделение реанимации с двусторонней пневмонией, до этого за врачебной помощью он не обращался.
 
Позднее обращение за медицинской помощью стало причиной тяжелого состояния пациента на момент поступления в стационар.
В больнице у парня была подтверждена коронавирусная инфекция.
 
На протяжении семи дней он получал лечение, тульских медиков консультировали специалисты федерального консультативного центра. Врачи предприняли все усилия для спасения пациента, но несмотря на это подросток скончался.
Сюжет: Коронавирус
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