Коронавирус ускоряется: более тысячи туляков заболели ковидом за неделю
Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
По данным регионального оперативного штаба, с 17 по 23 ноября зарегистрировано 1006 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Все заболевшие своевременно изолированы. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 15 474 случая заболевания.
1 316 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 13 460 человек.
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