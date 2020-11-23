Коронавирус ускоряется: более тысячи туляков заболели ковидом за неделю

По данным регионального оперативного штаба, с 17 по 23 ноября зарегистрировано 1006 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Все заболевшие своевременно изолированы. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 15 474 случая заболевания.

1 316 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 13 460 человек.