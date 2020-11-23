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Маски, нож, скотч: в Тульской области разбойники ворвались в частный дом и связали хозяина
Изображение leo2014 с сайта Pixabay

Маски, нож, скотч: в Тульской области разбойники ворвались в частный дом и связали хозяина

90-е вернулись. Или никуда не уходили?

В ночь на понедельник в одном из суворовских сёл было совершено разбойное нападение на частный дом. Ворвавшись в жилище, преступники связали потерпевшего и начали бить, требуя деньги. Потерпевший рассказал, где лежат около 700 тысяч рублей, после чего нападавшие забрали деньги и скрылись.
 
«Неподалеку от села, в котором произошел разбой, сотрудники межмуниципального отдела МВД России „Суворовский“ увидели два автомобиля с регистрационными знаками другого региона. Направление движения транспортных средств в столь позднее время дало основание предположить, что машины могут ехать из села, где произошло разбойное нападение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Полицейские остановили автомобили. В них полицейские в присутствии понятых обнаружили маски, нож, скотч и другие предметы, которые могли использоваться при разбое. Также в салоне нашли деньги в сумме, соответствующей похищенной у местного жителя.
 
Всех задержанных доставили в отдел МВД для разбирательства и выяснения степени причастности каждого к противоправному деянию. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой».
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:11 +3
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Место
Тульская областьСуворовский район

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