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Туляк: «В нашем доме ремонт подъездов по «Народному бюджету» длится уже 4 месяца»

Туляк: «В нашем доме ремонт подъездов по «Народному бюджету» длится уже 4 месяца»

Когда начинались работы, жителям говорили: надо отнестись к ситуации с пониманием. Кто бы мог подумать, что всё это растянется на столько месяцев.

Дом №12 по улице Братьев Жабровых в Туле оказался в этом году в числе участников программы «Народный бюджет». Работы оценили в 5 млн рублей, из которых 10%, то есть 500 тыс. рублей, собрали жители. 

В июле в подъездах вместо сроков и конкретного перечня работ появились лишь объявления, взывающие к пониманию со стороны жителей и просьбе потерпеть временные неудобства. Жители, конечно же, не возражали. 

На дворе уже вторая половина ноября, а ремонт так и не завершен. Со стен свисают провода, везде пыль и грязь. 

«Наш дом по адресу улица Братьев Жабровых, 12 выиграл 5 000 000 рублей на ремонт подъездов по программе «Народный бюджет». Совет дома собрал 10% от этой суммы с жильцов. Ремонт начали еще в июле. Сейчас середина ноября. Ремонт длится уже 4 месяца. На данный момент только покрашены стены. После обращений в администрацию и проверки в дом сразу завезли плитку для пола. Подрядчик мне неизвестен», – рассказывает житель дома Алексей Алабин.

 

Интересно, как долго, по мнению подрядчика, а заодно и контролирующих органов, жители должны с пониманием относиться к затянувшемуся ремонту?

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:10 +3
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