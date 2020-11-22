новости
новости
Регистрация
За сутки в Тульской области 146 человек заразились коронавирусом

За сутки в Тульской области 146 человек заразились коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом заболели 15 326 жителей региона.

Федеральный оперштаб опубликовал статистику по числу заболевших коронавирусом в России. Так, за сутки в Тульской области зафиксировано 146 случаев COVID-19. Выздоровели 199 человек, две скончались.
 
С начала пандемии в нашем регионе коронавирусом заболели 15 326 жителей, 13 286 выздоровели и 464 скончались.
 
За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 18 008  человек. 
 
Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 595 443 человек. 
 
Карта заболеваемости коронавирусной инфекцией с подробностями по регионам и динамикой по дням — на сайте стопкоронавирус.рф.
 
Сюжет: Коронавирус
Из-за коронавируса под Тулой школу перевели на дистанционку
Жизнь Тулы и области
Из-за коронавируса под Тулой школу перевели на дистанционку
сегодня, в 12:24, 41 1288 2
На матч «Арсенал» – «Зенит» пустят только владельцев абонементов
Спорт
На матч «Арсенал» – «Зенит» пустят только владельцев абонементов
сегодня, в 10:04, 43 781 -3
Роспотребнадзор рассказал о пике заразности коронавируса
Мир
Роспотребнадзор рассказал о пике заразности коронавируса
вчера, в 14:48, 64 3269 2
«Забыл, как дышать»: врач назвал симптомы коронавируса
Жизнь Тулы и области
«Забыл, как дышать»: врач назвал симптомы коронавируса
вчера, в 12:36, 199 6724 4
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:11 −3
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусстатистика
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Масштабный циклон и снегопад надвигается на Тульскую область
Масштабный циклон и снегопад надвигается на Тульскую область
На матч «Арсенал» – «Зенит» пустят только владельцев абонементов
На матч «Арсенал» – «Зенит» пустят только владельцев абонементов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.