За сутки в Тульской области 146 человек заразились коронавирусом
С начала пандемии коронавирусом заболели 15 326 жителей региона.
Федеральный оперштаб опубликовал статистику по числу заболевших коронавирусом в России. Так, за сутки в Тульской области зафиксировано 146 случаев COVID-19. Выздоровели 199 человек, две скончались.
С начала пандемии в нашем регионе коронавирусом заболели 15 326 жителей, 13 286 выздоровели и 464 скончались.
За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 18 008 человек.
Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 595 443 человек.
Карта заболеваемости коронавирусной инфекцией с подробностями по регионам и динамикой по дням — на сайте стопкоронавирус.рф.
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