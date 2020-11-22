За сутки в Тульской области 146 человек заразились коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом заболели 15 326 жителей региона.

Федеральный оперштаб опубликовал статистику по числу заболевших коронавирусом в России. Так, за сутки в Тульской области зафиксировано 146 случаев COVID-19. Выздоровели 199 человек, две скончались.

С начала пандемии в нашем регионе коронавирусом заболели 15 326 жителей, 13 286 выздоровели и 464 скончались.

За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 18 008 человек.

Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 595 443 человек.

Карта заболеваемости коронавирусной инфекцией с подробностями по регионам и динамикой по дням — на сайте стопкоронавирус.рф.