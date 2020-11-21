На матч «Арсенал» – «Зенит» пустят только владельцев абонементов

На посещение матчей сохраняются ограничения — это 10% от вместимости Центрального стадиона. Эта квота реализована среди владельцев абонементов.

На матч «Арсенал» — «Зенит», который состоится в Туле 28 ноября в 14.00, болельщики смогут пройти только по абонементам. Пропускать на стадион туляков будут после проверки паспорта или других документов, удостоверяющих личность.

Пресс-служба ПФК «Арсенал» напоминает, что в случае передачи абонемента иному лицу, клуб вправе изъять пропуск и досрочно прекратить его действие без возврата денег.

Передача или перепродажа абонементов другим лицам без предварительного письменного согласия ПФК «Арсенал» запрещена.

Соответственно, билеты онлайн, а также в кассах Центрального стадиона продаваться не будут. Остерегайтесь мошенников! Гостевая квота билетов передана для распространения в футбольный клуб «Зенит».

Доступ на трибуну — строго в масках и перчатках. Размещение зрителей будет осуществляться с учетом требований социальной дистанции. Болельщиков просят прибыть на стадион заранее — перед входом на трибуны у зрителей измерят температуру.