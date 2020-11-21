Тулячек приглашают на конкурс «Супермама»
Заявки принимаются до 24 ноября.
Принять участие в областном конкурсе могут молодые мамы в возрасте до 35 лет.
С 26 по 28 ноября в формате онлайн пройдут три этапа:
- визитная карточка — знакомство с участницей. Каждой предстоит перевоплотиться в суперженщину и рассказать о себе и своей семье в коротком видеоролике.
- кулинарный конкурс «Дизайнерские блинчики». Мамам будет необходимо приготовить самые красивые и вкусные блинчики.
- онлайн-квиз «Что? Где? Когда?», где участницам придется ответить на вопросы викторины.
Призеры конкурса получат дипломы и ценные подарки.
Заявки принимаются до 24 ноября на почту lyusine.malhasyan@tularegion.org. По всем вопросам можно обращаться по телефону 33−80−93 (доб.213).
Организаторы конкурса — министерство молодежной политики Тульской области и Тульский областной центр молодежи.