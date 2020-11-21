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Тулячек приглашают на конкурс «Супермама»

Тулячек приглашают на конкурс «Супермама»

Заявки принимаются до 24 ноября.

Принять участие в областном конкурсе могут молодые мамы в возрасте до 35 лет.

С 26 по 28 ноября в формате онлайн пройдут три этапа:

  • визитная карточка — знакомство с участницей. Каждой предстоит перевоплотиться в суперженщину и рассказать о себе и своей семье в коротком видеоролике.
  • кулинарный конкурс «Дизайнерские блинчики». Мамам будет необходимо приготовить самые красивые и вкусные блинчики.
  • онлайн-квиз «Что? Где? Когда?», где участницам придется ответить на вопросы викторины.

Призеры конкурса получат дипломы и ценные подарки.

Заявки принимаются до 24 ноября на почту lyusine.malhasyan@tularegion.org. По всем вопросам можно обращаться по телефону 33−80−93 (доб.213).

Организаторы конкурса — министерство молодежной политики Тульской области и Тульский областной центр молодежи.

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