Дачную амнистию продлили до марта 2026 года

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Госдума приняла закон, который продлевает дачную амнистию на пять лет — до 1 марта 2026 года, а также расширяет ее. Напомним, она действует в России 14 лет — с 1 сентября 2006 года, что позволило в упрощенном порядке оформить права на 14 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, бани и т. д.

Однако отдельные положения «амнистии» должны были закончить свое действие 1 марта 2021 года. Это касается нормы об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках. После этой даты о начале и завершении строительства домов пришлось бы уведомлять власти и ждать согласований.

Еще больше процедура усложнилась бы для тех граждан, которые начали строительство дома до вступления в силу уведомительного порядка (до 4 августа 2018 года) и не получили разрешение на строительство. После 1 марта 2021 года они смогли бы оформить свои права только в судебном порядке. И то понадобилось бы доказать, что дом не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой.

Новый закон на пять лет продлевает срок упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (как индивидуальные жилые, так и садовые), возведенные на земельных участках для ведения садоводства.

Положения об упрощенном порядке регистрации прав будут распространяться на владельцев домов, расположенных на земельных участках для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. Таким образом, «амнистия» расширяется.

Индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам, определенным Градостроительным кодексом РФ (в частности, количество надземных этажей — не более трех, высота — не более 20 метров). Это сделано для исключения случаев строительства объектов, не соответствующих установленным требованиям, пояснили в Госдуме.

«Амнистировать» будут при наличии права на земельный участок — на основании технического плана и декларации, составленной владельцем объекта недвижимости. Все необходимые документы можно подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Также закон продлевает на пять лет возможность направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года.