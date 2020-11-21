В Туле ликвидировали последствия ледяного дождя

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

21 ноября по поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин и глава администрации Тулы Дмитрий Миляев проинспектировали ликвидацию последствий ледяного дождя.



По словам Миляева, для своевременного реагирования на любые внештатные ситуации, в том числе неблагоприятные погодные условия, в городе создан оперативный штаб. В его работе помимо профильных специалистов администрации принимают участие сотрудники МЧС, всех ресурсоснабжающих организаций, городского центра гражданской защиты и спасательных работ.



Глава администрации сообщил, что после ледяного дождя к обработке дорог реагентами приступили в ночь на 19 ноября. Первый выход спецтехники состоялся в 3 часа утра. Работы проводились силами Спецавтохозяйства и Сервисного центра Тулы. Было задействовано почти 70 единиц спецтехники.



Вместе с тем из-за специфики осадков, обледенение повторялось. Обработку проводили несколько раз.

Валерий Шерин подчеркнул, что накануне многие туляки жаловались на наледь возле подъездов и во дворах жилых домов.



Начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко сообщил, что выявлен ряд управляющих компаний, которые своевременно не провели обработку придомовых территорий. Сейчас все сигналы, поступающие от жителей, оперативно отрабатываются, в режиме онлайн по системе «ЕДС ГЖИ».

Было проверено более 900 дворов, почти 80 УК получили предписания об устранении нарушений, составлено более 200 протоколов.

Заместитель главы администрации Тулы Сергей Шестаков сообщил, что дороги и тротуары в городе в основном приведены в порядок. Там, где узкие пешеходные дорожки, обработка реагентами проводится вручную.



Среди проблемных участков — территории, прилегающие к большим сетевым магазинам, супермаркетам, местам общепита, а также парковкам. Управление по административно-техническому надзору составило 10 протокол и 15 предписаний.



Валерий Шерин отметил, что на данный момент большая часть последствий ледяного дождя в городе ликвидирована. К качеству дорожной сети, остановочных павильонов и тротуаров нареканий нет. Вместе с тем по маршруту объезда был выявлен ряд замечаний, в частности, парковки возле цирка и ТЦ «Макси» не обработаны пескосоляной смесью.

- Стоит задача — сохранить все ресурсы в режиме максимальной мобилизации. Погодные условия могут измениться в любой момент, — подчеркнул Валерий Шерин.