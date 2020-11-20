Тульских водителей предупреждают об ухудшении ситуации на дорогах
В пятницу вечером в Тульской области выпадет снег и похолодает.
По прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 20 ноября на территории региона ожидается резкое ухудшение погодных условий – снег и мороз. Из-за этого возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.
Тульская Госавтоинспекция напоминает, что для автомобилистов неблагоприятные метеоусловия связаны с рядом сложностей – любая дорожная ошибка водителя может привести к трагедии. Помните, что при выпадении снега следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, не превышать допустимую скорость.
Следует помнить и о безопасности маленьких пассажиров – обязательно используйте удерживающие устройства, не пренебрегайте безопасностью вашего ребенка! Будьте особенно внимательны в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.
Неопытным водителям следует воздержаться от поездок – нередко они попадают в ДТП именно из-за ухудшения погодных условий, поскольку не умеют должным образом реагировать на сложные дорожные ситуации.
Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны, переходите дорогу только в установленных местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и используйте светоотражающие элементы.
Экипажи ДПС УГИБДД Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения.
- Телефоны ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-45-00 или 32-45-02,
- Телефон ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.