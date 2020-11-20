Тульских водителей предупреждают об ухудшении ситуации на дорогах

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В пятницу вечером в Тульской области выпадет снег и похолодает.

По прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 20 ноября на территории региона ожидается резкое ухудшение погодных условий – снег и мороз. Из-за этого возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что для автомобилистов неблагоприятные метеоусловия связаны с рядом сложностей – любая дорожная ошибка водителя может привести к трагедии. Помните, что при выпадении снега следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, не превышать допустимую скорость.

Следует помнить и о безопасности маленьких пассажиров – обязательно используйте удерживающие устройства, не пренебрегайте безопасностью вашего ребенка! Будьте особенно внимательны в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Неопытным водителям следует воздержаться от поездок – нередко они попадают в ДТП именно из-за ухудшения погодных условий, поскольку не умеют должным образом реагировать на сложные дорожные ситуации.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны, переходите дорогу только в установленных местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и используйте светоотражающие элементы.

Экипажи ДПС УГИБДД Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения.