В Новомосковске для постройки коттеджного посёлка вырубили деревья

Фото: ТРОО "Экологическая защита"

К волонтёрам обратились жители Новомосковска, обеспокоенные работами, которые ведутся неподалёку от Урванского леса – там появится новый коттеджный посёлок и застройщик решил расчистить территорию от деревьев и молодой поросли.

Экологи обратились в городскую администрацию, прокуратуру и министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. Кроме того, представители «Экологической защиты» выехали на место и пообщались с владельцем участка.

Территория будущего коттеджного поселка «Лесной» находится в частной собственности более 7 лет. Она предназначена для индивидуального жилищного строительства.

«К сожалению, действующее законодательство не запрещает собственникам вырубать деревья. Большое количество деревьев спилено, однако многолетние сосны и туи не тронуты. По словам владельца участка, после окончания строительных работ, территория будет озеленена», – отметил председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Таким образом, судьба данного участка была определена еще 7 лет назад, когда он перешел в частную собственность.