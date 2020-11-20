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В Новомосковске для постройки коттеджного посёлка вырубили деревья
Фото: ТРОО "Экологическая защита"

В Новомосковске для постройки коттеджного посёлка вырубили деревья

В ситуации разбирались активисты региональной общественной организации «Экологическая защита».

К волонтёрам обратились жители Новомосковска, обеспокоенные работами, которые ведутся неподалёку от Урванского леса – там появится новый коттеджный посёлок и застройщик решил расчистить территорию от деревьев и молодой поросли.

Экологи обратились в городскую администрацию, прокуратуру и министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. Кроме того, представители «Экологической защиты» выехали на место и пообщались с владельцем участка.

Территория будущего коттеджного поселка «Лесной» находится в частной собственности более 7 лет. Она предназначена для индивидуального жилищного строительства.

«К сожалению, действующее законодательство не запрещает собственникам вырубать деревья. Большое количество деревьев спилено, однако многолетние сосны и туи не тронуты. По словам владельца участка, после окончания строительных работ, территория будет озеленена», – отметил председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Таким образом, судьба данного участка была определена еще 7 лет назад, когда он перешел в частную собственность.

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