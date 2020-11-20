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Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге

Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге

Работы планируется завершить до конца этого года.

Накануне глава городской администрации Дмитрий Миляев проконтролировал ход капитального ремонта вечерней школы на ул. Рихарда Зорге в Туле. Работы на объекте ведутся в рамках «Развитие образования» и финансируются из федерального, областного и городского бюджетов.
 
Общая стоимость работ составляет около 75 млн рублей. В этом году предусмотрено переустройство всей инженерной системы здания: замена систем отопления, электроснабжения, переустройство водопровода и канализации (внутренней системы), ремонт подвала, всех этажей, фасада, замена наружных сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения этого здания. Подрядчик должен завершить работы до конца этого года.
 
 
Начальник МУ «Управление капитального строительства г. Тулы» Александр Башкатов сообщил:
 

Александр Башкатов

– Работы ведутся интенсивно, одновременно на всех этажах и во всех помещениях. Когда подключат отопление, можно будет проводить финишные работы. По отоплению — разводка по 2-4 этажам выполнена, подключение системы выполнено. Осталось завершить разводку первого этажа и запустить тепло.

 
Представитель подрядной организации Андрей Копаев доложил, что ежедневно на объекте трудятся 48 человек. Все работы согласовываются и ведутся в тесном контакте с представителями МУ «Управление капитального строительства г. Тулы».
 
 
Дмитрий Миляев порекомендовал ускорить темп работ и при необходимости увеличить количество задействованных людей:
 
Дмитрий Миляев

Дмитрий Миляев

– Это важный для нас объект, и в свое время он вызывал немало нареканий у людей. В текущем году мы наконец-то смогли приступить к этим работам, и наша задача – закончить их в этом году, а в следующем провести уже работы на внешней территории.

 

Галерея
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 1
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 2
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 3
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 4
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 5
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 6
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 7
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 8
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 9
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 10
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 11
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 12
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 13
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 14
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 15
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 16
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 17
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 18
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 19
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 20
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 21
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 22
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 23
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 24
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 25
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 26
Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге, Фото: 27
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:10 +2
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