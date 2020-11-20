Дмитрий Миляев проверил, как идет ремонт вечерней школы на ул. Зорге

Накануне глава городской администрации Дмитрий Миляев проконтролировал ход капитального ремонта вечерней школы на ул. Рихарда Зорге в Туле. Работы на объекте ведутся в рамках «Развитие образования» и финансируются из федерального, областного и городского бюджетов.

Общая стоимость работ составляет около 75 млн рублей. В этом году предусмотрено переустройство всей инженерной системы здания: замена систем отопления, электроснабжения, переустройство водопровода и канализации (внутренней системы), ремонт подвала, всех этажей, фасада, замена наружных сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения этого здания. Подрядчик должен завершить работы до конца этого года.

Начальник МУ «Управление капитального строительства г. Тулы» Александр Башкатов сообщил:

Александр Башкатов – Работы ведутся интенсивно, одновременно на всех этажах и во всех помещениях. Когда подключат отопление, можно будет проводить финишные работы. По отоплению — разводка по 2-4 этажам выполнена, подключение системы выполнено. Осталось завершить разводку первого этажа и запустить тепло.

Представитель подрядной организации Андрей Копаев доложил, что ежедневно на объекте трудятся 48 человек. Все работы согласовываются и ведутся в тесном контакте с представителями МУ «Управление капитального строительства г. Тулы».

Дмитрий Миляев порекомендовал ускорить темп работ и при необходимости увеличить количество задействованных людей: