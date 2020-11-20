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Сегодня туляки могут бесплатно посетить «Ясную Поляну»

Сегодня туляки могут бесплатно посетить «Ясную Поляну»

Об этом сообщается на сайте музея-усадьбы.

Сегодня, 20 ноября, исполняется 110 лет со дня смерти Льва Николаевича Толстого. В этот день в музее пройдут памятные мероприятия. В 11.00 состоялось возложение цветов на могилу писателя.

Весь день вход на территорию яснополянского заповедника, а также на экспозицию станции Козлова Засека будет свободным. Посетить «Ясную Поляну» можно с 9.00 до 17.00 (на территории разрешают находиться до 18.00). Экспозиция на станции Козлова Засека работает с 9.30 до 15.30.

21 ноября в 18.00 в Доме культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, 142-а) состоится концерт ко дню памяти Льва Толстого. Перед гостями вечера выступит народный артист России Олег Погудин с программой «Яснополянский романс». Вход по пригласительным билетам.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:39 0
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