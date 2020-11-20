В тульском поселке загорелся двухэтажный частный дом

В поселке Михалково на улице Карбышева загорелся двухэтажный частный дом на две семьи. На момент прибытия пожарных огнем были охвачены крыша и второй этаж.

Как сообщили Myslo в пресс-службе МЧС России по Тульской области, на месте работают пять пожарных расчетов. Угроза распространения пожара на соседние строения ликвидирована.

На данный момент открытое пламя потушили.

Причины происшествия устанавливаются.