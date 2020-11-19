В Тульской области снова побит суточный рекорд по заболевшим коронавирусом

За сутки у нас 143 случая COVID-19.

В Тульской области побит очередной рекорд по заболевшим COVID-19. За сутки в регионе подтвердились 143 случая коронавируса, 252 человека выздоровели, двое скончались.

С начала пандемии ковидом заразились 14889 жителей, 12672 вылечились, 459 умерли.

В России также обновился суточный рекорд: