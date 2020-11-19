В Тульской области снова побит суточный рекорд по заболевшим коронавирусом
За сутки у нас 143 случая COVID-19.
В Тульской области побит очередной рекорд по заболевшим COVID-19. За сутки в регионе подтвердились 143 случая коронавируса, 252 человека выздоровели, двое скончались.
С начала пандемии ковидом заразились 14889 жителей, 12672 вылечились, 459 умерли.
В России также обновился суточный рекорд:
вчера, в 15:28, 149 3626 -2
вчера, в 12:14, 10 2201 0
вчера, в 11:23, 58 5054 2
17 ноября, в 15:10, 28 1362 1
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