Оздоровительные учреждения Тульской области получили 63 миллиона рублей

Об этом стало известно на расширенном заседании межведомственной комиссии о вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

В ходе заседания заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила, что в этом году для школьников были разработаны альтернативные варианты отдыха: 748 организаций провели офлайн-досуг для 146 616 детей, а 658 – организовали полезные дистанционные мероприятия для 377 608 ребят.

Летом были организованы поездки в летние лагеря по типу «мать и дитя» для детей-инвалидов, а также лагеря с дневным пребыванием на базе социального обслуживания семьи и детей и государственных общеобразовательных организаций.

Во время осенних школьных каникул в Тульской области работали 154 лагеря с дневным пребыванием для 7 857 школьников и 4 лагеря труда на базе школ.

Из-за эпидемии коронавируса летом были отменены заезды детей в летние лагеря и организации отдыха и оздоровления оказались в сложном финансовом положении. Но региональное правительство смогло выделить средства на их поддержку: 19 тульских оздоровительных баз получили субсидии и гранты на общую сумму 18 миллионов 967 тысяч 449 рублей на выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг.

Кроме этого, на укрепление материально-технической базы оздоровительных учреждений региона было направлено 63 миллиона рублей.