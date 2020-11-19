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Оздоровительные учреждения Тульской области получили 63 миллиона рублей

Оздоровительные учреждения Тульской области получили 63 миллиона рублей

Об этом стало известно на расширенном заседании межведомственной комиссии о вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

В ходе заседания заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила, что в этом году для школьников были разработаны альтернативные варианты отдыха: 748 организаций провели офлайн-досуг для 146 616 детей, а 658 – организовали полезные дистанционные мероприятия для 377 608 ребят.
 
Летом были организованы поездки в летние лагеря по типу «мать и дитя» для детей-инвалидов, а также лагеря с дневным пребыванием на базе социального обслуживания семьи и детей и государственных общеобразовательных организаций.
 
Во время осенних школьных каникул в Тульской области работали 154 лагеря с дневным пребыванием для 7 857 школьников и 4 лагеря труда на базе школ. 
 
Из-за эпидемии коронавируса летом были отменены заезды детей в летние лагеря и организации отдыха и оздоровления оказались в сложном финансовом положении. Но региональное правительство смогло выделить средства на их поддержку: 19 тульских оздоровительных баз получили субсидии и гранты на общую сумму 18 миллионов 967 тысяч 449 рублей на выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг.
 
Кроме этого, на укрепление материально-технической базы оздоровительных учреждений региона было направлено 63 миллиона рублей.
 
 
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:11 0
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