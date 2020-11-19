Роспотребнадзор проверил питание тульских школьников: возбуждено 48 административных дел

По итогам проведенных мероприятий выписаны штрафы на общую сумму более 200 тысяч рублей.

С начала года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области проверили качество питания в 40 школах региона.

Основные нарушения – несоблюдение правил личной гигиены, нарушения маркировки разделочного инвентаря, нарушения при отборе и хранении суточной пробы, при ведении документации пищеблока, нарушения правил мытья посуды.

По выявленным нарушениям в отношении ответственных лиц возбуждено 48 административных дел, выписаны штрафы на сумму 208 тысяч рублей. Ещё в 23 школах проверки продолжаются. Контроль качества питания школьников специалисты будут вести в постоянном режиме.