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Где в Туле не будет света 20 ноября

Где в Туле не будет света 20 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов в пятницу будут обесточены следующие дома:

  • ул. Металлургов, 33/12, 31, 35/7,
  • ул. Приупская, 20, 21, 19, 21-а,
  • ул. Чаплыгина, 1, 3, 3-а, 5,
  • ул. Волкова, 2-а, 4, 6, 6-а, 8,
  • 1-й пр-д Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Горсовета, 109-121 (нечётн.), 74-104 (чётн.),
  • ул. 1-я Криволученская, 7, 9,
  • ул. Н. Руднева, 72,
  • пр-т Ленина, 123,
  • ул. Войкова, 24, 24-а, 26,
  • ул. Пионерская, 11-35 (нечётн.), 35-а, 14-50 (чётн.), 1,
  • ул. Оборонная, 10-а, 9-а,
  • ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
  • ул. Щорса, 1,
  • пер. Циолковского, 22,
  • ул. Шевченко, 26,
  • ул. Рязанская, 52, 9,
  • ул. Тульская, 18-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.),
  • ул. Болдина, 60-84 (чётн.),
  • ул. Орловская, 6, 8, 20, 7-21 (нечётн.),
  • ул. Серебровская, 89, 97,
  • пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
  • ул. Московская, 13, 30,
  • пер. Московский, 6,
  • п. Горелки: ул. Партизанская, 21, 34-а,
  • ул. Горельская, 8.
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