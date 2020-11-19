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После дисквалификации БК «Арсенал» в Тульской области начали формировать новый состав федерации баскетбола

После дисквалификации БК «Арсенал» в Тульской области начали формировать новый состав федерации баскетбола

Министр спорта отметил, что это должны быть люди, которые обладают профессиональными компетенциями и будут честно и по спортивным принципам вести свою работу.

О том, что происходит с тульским баскетболом сегодня, в ходе пресс-конференции рассказал министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

– Тульский профессиональный баскетбольный клуб «Арсенал» был дисквалифицирован — это решение было принято Российской федерацией баскетбола, а позже подкреплено решением спортивного арбитражного суда, — напомнил министр. — На сегодняшний день мы никакие процессы с точки зрения развития детско-юношеского и ветеранского баскетбола не останавливали. За 1,5 месяца наши спортсмены приняли участие в порядка 20 соревнований.

Что касается профессионального спорта, то министерство на сегодняшний день ведет формирование нового состава областной федерации баскетбола. Мы должны видеть людей, которые обладают профессиональными компетенциями, которые будут честно и по спортивным принципам вести свою работу.

Напомним, БК «Арсенал» был дисквалифицирован после скандального матча, который состоялся 7 декабря 2019 года. Оружейники тогда выиграли у ставропольского «Динамо» со счетом 82:78. Однако представители РФБ посчитали, что спортсмены обеих команд специально фолили в последние минуты игры, совершая неточные броски.
 

Подробно изучив видеозапись матча, исполком РФБ счел действия команд в концовке встречи неспортивными. БК «Арсенал» исключили из состава участников чемпионата России, трое его игроков — Павел Крыков, Дмитрий Рытенко и Егор Щербинский — были дисквалифицированы до конца сезона, остальным членам команды вынесены предупреждения. Главный наставник оружейников Виктор Усков дисквалифицирован до 31 декабря 2021 года.

В конце сентября 2020 года тульские баскетболисты в своей группе «ВКонтакте» сообщили, что пропустят предстоящий сезон из-за отсутствия финансирования.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:20 +1
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