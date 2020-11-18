Судебные приставы расскажут тулякам о взыскании алиментов

Сотрудники УФССП России по Тульской области проведут горячую линию по взысканию алиментов и иным вопросам материнства и детства, входящим в компетенцию ведомства.

На вопросы жителей региона будет отвечать дежурный сотрудник отдела организации исполнительного производства. Звонки будут приниматься 19 ноября с 10.00 до 13.00 по телефону 65-70-89.