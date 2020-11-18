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Судебные приставы расскажут тулякам о взыскании алиментов

Судебные приставы расскажут тулякам о взыскании алиментов

Тематическая горячая линия будет посвящена Всемирному дню ребенка.

Сотрудники УФССП России по Тульской области проведут горячую линию по взысканию алиментов и иным вопросам материнства и детства, входящим в компетенцию ведомства.

На вопросы жителей региона будет отвечать дежурный сотрудник отдела организации исполнительного производства. Звонки будут приниматься 19 ноября с 10.00 до 13.00 по телефону 65-70-89.

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Тульская область

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