новости
новости
Регистрация
Лобовое ДТП с маршруткой и кроссовером в Туле снял видеорегистратор

Лобовое ДТП с маршруткой и кроссовером в Туле снял видеорегистратор

Ford Ecosport внезапно выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус.

Напомним, вечером 18 ноября на ул. Скуратовской в Туле, неподалеку от поворота на деревню Варваровка произошло серьезное ДТП с участием кроссовера и маршрутки.
 
Запись видеорегистратора подтвердила первоначальную версию о том, что женщина — водитель автомобиля Ford Ecosport — выехала на встречную полосу.
 
В больницу доставили десять человек: восьмерых пассажиров маршрутки, в том числе трех несовершеннолетних, водителя кроссовера и водителя микроавтобуса. Позднее в пресс-службе УМВД сообщили, что пострадавших семеро, в том числе 17-летний подросток и 9-летний ребенок.
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 

 

Галерея
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 1
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 2
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 3
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 4
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 5
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 6
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 7
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 8
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 9
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 10
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 11
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 12
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 13
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 14
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 15
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 16
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 17
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 18
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 19
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 20
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 21
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 22
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 23
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 24
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 25
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 26
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 27
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 28
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 29
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 30
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 31
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 32
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 33
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 34
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 35
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 36
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 37
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 38
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 39
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 40
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 22:50 +5
Другие статьи по темам
Событие
видеорегистраторзапись видеорегистраторадтппроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Снег, ледяной дождь и сильный ветер: Тулу накроет непогода
Снег, ледяной дождь и сильный ветер: Тулу накроет непогода
Какие дома Тулы останутся без электричества 19 ноября
Какие дома Тулы останутся без электричества 19 ноября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.