Лобовое ДТП с маршруткой и кроссовером в Туле снял видеорегистратор
Ford Ecosport внезапно выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус.
Напомним, вечером 18 ноября на ул. Скуратовской в Туле, неподалеку от поворота на деревню Варваровка произошло серьезное ДТП с участием кроссовера и маршрутки.
Запись видеорегистратора подтвердила первоначальную версию о том, что женщина — водитель автомобиля Ford Ecosport — выехала на встречную полосу.
В больницу доставили десять человек: восьмерых пассажиров маршрутки, в том числе трех несовершеннолетних, водителя кроссовера и водителя микроавтобуса. Позднее в пресс-службе УМВД сообщили, что пострадавших семеро, в том числе 17-летний подросток и 9-летний ребенок.
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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