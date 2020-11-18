Лобовое ДТП с маршруткой и кроссовером в Туле снял видеорегистратор

Ford Ecosport внезапно выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус.

Напомним, вечером 18 ноября на ул. Скуратовской в Туле, неподалеку от поворота на деревню Варваровка произошло серьезное ДТП с участием кроссовера и маршрутки.

Запись видеорегистратора подтвердила первоначальную версию о том, что женщина — водитель автомобиля Ford Ecosport — выехала на встречную полосу.

В больницу доставили десять человек : восьмерых пассажиров маршрутки, в том числе трех несовершеннолетних, водителя кроссовера и водителя микроавтобуса. Позднее в пресс-службе УМВД сообщили, что пострадавших семеро, в том числе 17-летний подросток и 9-летний ребенок.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.