Фото: taxopark.com
Тульский Роспотребнадзор открыл горячую линию для пользователей такси и каршеринга
Специалисты проконсультируют потребителей и расскажут, как защитить свои права.
С 16 по 30 ноября сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области и регионального Центра гигиены и эпидемиологии будут консультировать жителей по вопросам, связанным с защитой прав потребителей при пользовании такси и каршерингом.
Специалисты готовы проконсультировать как клиентов сервисов, так и предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки. Звонки принимаются с 10.00 до 16.00 по следующим телефонам:
- в Туле – 8(4872)55-55-50, 22-33-51,
- в Алексине – 8(902)846-10-81,
- в Новомосковске – 8(48762)6-54-70,
- в Суворове – 8(48763)2-48-96,
- в Щекино – 8(48751)5-34-30,
- в Ефремове – 8(48741)6-31-81.
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