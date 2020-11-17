новости
новости
Регистрация
Тульский Роспотребнадзор открыл горячую линию для пользователей такси и каршеринга
Фото: taxopark.com

Тульский Роспотребнадзор открыл горячую линию для пользователей такси и каршеринга

Специалисты проконсультируют потребителей и расскажут, как защитить свои права.

С 16 по 30 ноября сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области и регионального Центра гигиены и эпидемиологии будут консультировать жителей по вопросам, связанным с защитой прав потребителей при пользовании такси и каршерингом.

Специалисты готовы проконсультировать как клиентов сервисов, так и предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки. Звонки принимаются с 10.00 до 16.00 по следующим телефонам:

  • в Туле – 8(4872)55-55-50, 22-33-51,
  • в Алексине – 8(902)846-10-81,
  • в Новомосковске – 8(48762)6-54-70,
  • в Суворове – 8(48763)2-48-96,
  • в Щекино – 8(48751)5-34-30,
  • в Ефремове – 8(48741)6-31-81.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 08:30 0
Другие статьи по темам
Событие
горячая линиязащита прав потребителейкаршеринг и такси в ТулеУправление Роспотребнадзора по Тульской области
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулякам доступен предзаказ ПЦР-тестов на COVID-19 в «Гемотесте»
Тулякам доступен предзаказ ПЦР-тестов на COVID-19 в «Гемотесте»
Погода в Туле 18 ноября: ветер, без осадков и до -6
Погода в Туле 18 ноября: ветер, без осадков и до -6
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.