Тульский Роспотребнадзор открыл горячую линию для пользователей такси и каршеринга

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Специалисты проконсультируют потребителей и расскажут, как защитить свои права.

С 16 по 30 ноября сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области и регионального Центра гигиены и эпидемиологии будут консультировать жителей по вопросам, связанным с защитой прав потребителей при пользовании такси и каршерингом.

Специалисты готовы проконсультировать как клиентов сервисов, так и предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки. Звонки принимаются с 10.00 до 16.00 по следующим телефонам: