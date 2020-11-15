Ветераны баскетбольного «Арсенала» одержали победу на первенстве России

Соревнования состоялись в Воронеже. Туляки сыграли с томским «Кедром» и якутским клубом «Авиа-Триумф».

Ветераны баскетбольного клуба «Арсенал» стали лучшими на первенстве России. Соревнования среди команд категории «60+» состоялись в Воронеже.

Первую победу туляки одержали в матче с клубом «Авиа-Триумф» из Якутии – игра завершилась разгромным счётом 57:27. В матче с томским «Кедром» ветераны «Арсенала» тоже стали победителями, счёт – 44:32.