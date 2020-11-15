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Где в Туле не будет света 16 ноября

Где в Туле не будет света 16 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Седова, 35-б, 39-а, 39, 39-б, 27, 35, 33, 41, 35-а, 37,
  • ул. Октябрьская, 314, 296-а,
  • ул. Парниковая, 1,
  • ул. Большая, 1-б,
  • ул. Обручева, 1/6, 2, 5, 3 к. 2, 3 к. 1,  2-а,
  • ул. Н. Руднева, 12,
  • ул. Циолковского, 5 к. 1, 5 к. 2, 11,
  • пер. Отбойный, 1,
  • пер. Врубовой, 4-а,
  • ул. 3-я Криволученская, 33,
  • ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
  • ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.),
  • ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-132 (чётн.), 132-а, 132-б,
  • ул. Н. Островского, 62,
  • п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40,
  • ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
  • ул. Ракетная, 4-12 (чётн.), 1-11 (нечётн.), 8-а, 4-а,
  • ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
  • ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.).
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вчера, в 21:35 +2
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