Где в Туле не будет света 16 ноября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Седова, 35-б, 39-а, 39, 39-б, 27, 35, 33, 41, 35-а, 37,
- ул. Октябрьская, 314, 296-а,
- ул. Парниковая, 1,
- ул. Большая, 1-б,
- ул. Обручева, 1/6, 2, 5, 3 к. 2, 3 к. 1, 2-а,
- ул. Н. Руднева, 12,
- ул. Циолковского, 5 к. 1, 5 к. 2, 11,
- пер. Отбойный, 1,
- пер. Врубовой, 4-а,
- ул. 3-я Криволученская, 33,
- ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
- ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.),
- ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-132 (чётн.), 132-а, 132-б,
- ул. Н. Островского, 62,
- п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40,
- ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
- ул. Ракетная, 4-12 (чётн.), 1-11 (нечётн.), 8-а, 4-а,
- ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
- ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.).
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