новости
новости
Регистрация
Поиск продолжается: в Тульской области ищут пропавших летом мужчин

Поиск продолжается: в Тульской области ищут пропавших летом мужчин

Александр Терпугов пропал 26 июля, Евгений Сергеев – 24 августа.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски двух мужчин, о судьбе которых ничего не известно уже несколько месяцев.

37-летний Александр Терпугов не выходит на связь с близкими с 26 июля, последнее известное местонахождение – СНТ «Ресурс-2» в Богородицке. Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, вьющиеся, глаза голубые. Особые приметы: носит короткую бороду.

Туляк Евгений Сергеев ушёл из дома 24 августа. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза зелёные. Особые приметы: лопоухий, есть татуировки.

На момент пропажи был одет в чёрные спортивные брюки, тёмно-синюю толстовку на молнии и такие же кроссовки.

Если вы видели этих людей – звоните по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
вчера, в 20:27 +3
Другие статьи по темам
Событие
поиск пропавшихпоисковый отряд Лиза Алертпропал мужчинавнимание розыск
Место
Тульская областьБогородицкТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет света 16 ноября
Где в Туле не будет света 16 ноября
Ветераны баскетбольного «Арсенала» одержали победу на первенстве России
Ветераны баскетбольного «Арсенала» одержали победу на первенстве России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.