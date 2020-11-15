Поиск продолжается: в Тульской области ищут пропавших летом мужчин

Поисковики отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски двух мужчин, о судьбе которых ничего не известно уже несколько месяцев.

37-летний Александр Терпугов не выходит на связь с близкими с 26 июля, последнее известное местонахождение – СНТ «Ресурс-2» в Богородицке. Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, вьющиеся, глаза голубые. Особые приметы: носит короткую бороду.

Туляк Евгений Сергеев ушёл из дома 24 августа. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза зелёные. Особые приметы: лопоухий, есть татуировки.

На момент пропажи был одет в чёрные спортивные брюки, тёмно-синюю толстовку на молнии и такие же кроссовки.