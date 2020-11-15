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Туляки завоевали медали на чемпионате Европы по велоспорту
Фото: velosport-tula.ru

Туляки завоевали медали на чемпионате Европы по велоспорту

Соревнования состоялись в Болгарии. Александр Дубченко выступал в командном зачёте.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке, проходивший в болгарском Пловдиве, завершился триумфом сборной России. Весомый вклад в общую победу внесли тульские велогонщики, представляющие клуб Marathon-Tula. Александр Дубченко был лучшим в темповой дисциплине – командной гонке преследования, Диана Климова взяла «серебро» в Мэдисоне, Сергей Ростовцев завоевал бронзовую медаль в гонке с выбыванием.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил велосипедистов и их тренеров со значимой победой.

– Это историческое достижение для тульского велоспорта. Вы достойно представили Россию на Чемпионате Европы. Показали выступление мирового уровня. Проявили настойчивость, волю к победе и доказали, что тульская велосипедная школа остается одной из лучших. Так держать! Наш регион гордится своими чемпионами! – отметил Алексей Дюмин.

Губернатор также поблагодарил компанию Marathon Group и лично Александра Винокурова за системную поддержку и развитие велосипедного спорта в регионе.

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вчера, в 22:20 +2
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