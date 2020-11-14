Тульский Минтруд рассказал, какие виды господдержки положены женщине, если решила стать мамой

Фото из архива Myslo.ru.

Заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Анна Домченко рассказала о том, как важно поддерживать беременную женщину и семью с ребенком на всех этапах материнства:

«Увеличение числа родившихся и поддержка семей являются ключевыми направлениями в деятельности Министерства. Только комплексная система региональной поддержки может обеспечить комфортную среду для образования семьи и рождения детей. Результативность предпринимаемых мер наглядно показывают цифры – на фоне общего снижения рождаемости в текущем году появление третьих и последующих детей выросло на 9,4%, а статистика прерывания беременности отмечает снижение уже более 5 лет. Чтобы повысить эффективность, мы должны добиться того, чтобы каждая женщина понимала, на какую поддержку от государства она может рассчитывать, если решила стать мамой».

Министерство работает над тем, чтобы получать социальные услуги стало проще и быстрее. Наиболее приоритетное направление – цифровизация, которая позволяет заявителям получать поддержку в один клик.

В настоящее время более 65% услуг оформляются в сети на портале «Госуслуги». Специальные интернет-сервисы «Навигатор социальных услуг» и «Социальный калькулятор беременной женщины» – «Социальное обеспечение» наглядно показывают, какая мера материальной помощи положена женщине.

Все 55 выплат разбиты на категории и структурированы для удобства поиска.

Остальные формы поддержки предоставляются методом «одного окна», когда заявитель обращается в профильное учреждение и прикрепленный к нему специалист предоставляет ответы на все его вопросы.

Для адресной помощи на дому работает служба «Социальный помощник». Возможно оказание помощи в хозяйстве и быту, в приготовлении еды или уборке дома. Социальный работник может присмотреть за детьми, чтобы дать возможность родителям и членам семьи заняться важными делами. Помощник может привезти лекарства, доставить в лабораторию биологический материал для анализов и забрать результаты.

Женщины в декрете и с детьми дошкольного возраста могут рассчитывать на помощь в поиске работы. Во время обучения и повышения квалификации неработающие обучающиеся получают стипендию в размере минимальной оплаты труда (12 130 руб.). Соответствующие курсы помогут выбрать в территориальном центре занятости населения.

С 2021 года будет значительно расширена возможность выхода из тяжёлой финансовой ситуации при помощи государства. Малоимущие семьи смогут подписать социальный контракт на целевую выплату, которая позволяет получить профессию или открыть собственное дело. На весь период действия социального контракта за каждой женщиной будет закреплен индивидуальный куратор, который пошагово поможет в решении всех возникающих трудностей.

Получить необходимую поддержку можно в 6 комплексных центрах социального обслуживания. Эти учреждения нацелены на оказание максимально широкого спектра услуг. Социальные работники содействуют в получении социальных выплат, при необходимости подключают специалистов для правового и психологического сопровождения. В рамках социально-правовых услуг заявителю объясняют, какие документы необходимо подготовить, объясняют, как защищать собственные интересы и реализовывать свои законные права. Психологи поддерживают, мотивируют на достижение положительного результата и подсказывают, как наладить отношения с родственниками. Обратившимся по необходимости предоставляется жилье (кризисные квартиры), одежда и обувь, продукты питания.