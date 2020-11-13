Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена»

Многоквартирный дом №5 на ул. Октябрьской на Косой Горе в Туле признали аварийным только в августе 2020 года. Жители рассказывают: Фонд капремонта с самого начала действия программы отказался включать в нее этот дом и квитанции на оплату не выставлял им. Однако официального статуса для дома жильцам пришлось добиваться много лет.

Но и статус не сильно изменил ситуацию – расселить дом должны не позднее 2025 года, равно как и многие другие, признанные аварийными после 2017 года. Жильцам предложили ждать и надеяться, что дом 1929 года постройки не рухнет и выстоит еще несколько лет. И это притом что срок эксплуатации его превышен почти в два раза!

Эксперты, составляющие техническое заключение о состоянии строительных конструкций, отметили: в доме имеются нарушения требований пожарной безопасности, нарушены санитарно-эпидемиологические требования, существует опасность пребывания людей и угроза обрушения. Дом непригоден далее для эксплуатации, и его необходимо снести.

Наглядное тому подтверждение – сквозная трещина на внешней стене, которая появилась сегодня ночью в одной из квартир.

Сергей Головизин:

Сергей Головизин – Я вчера вечером сижу смотрю телевизор, слышу треск! Что-то посыпалось. Думал, мыши шуршат. Отодвинул диван, а там трещина в полстены! Ее частично скрывает шкаф, но если мебель отодвинуть, не факт, что стена не рухнет.

В квартире на первом этаже из-за аварийного состояния стены во многих комнатах покрыты грибком.

Многодетная мать Екатерина Бундина:

Екатерина Бундина – Только когда отопление включат, в квартире становится немного лучше. А летом невыносимая сырость. Но и сейчас воздух пахнет плесенью. И в таких условиях мы с детьми должны жить!

Соседка Екатерины, Оксана Егорова, сообщила в УК о случившемся ночью. Ей ответили, что владелец квартиры должен лично обратиться к ним, после этого они в течение недели выйдут и зафиксируют разрушение.

Оксана Егорова – В течение недели выйдут фиксировать, а нам что делать? Мы боимся! У нас столько детей тут живет! Как теперь спать ночью? А вдруг утром уже не проснемся? Дом же весь в трещинах. Фундамент «плывет», попытки замазать его уже не спасают. Несколько лет назад эта стена дома уже начинала рушиться. Тогда ее просто заштукатурили. Сейчас уже такие меры едва ли помогут.

В пресс-службе администрации города сообщили, что жителям дома еще в сентябре предлагали переселиться в общежитие. Но тогда все отказались. Однако сейчас ситуация изменилась и, возможно, кто-то из жителей предпочтет безопасность собственным квадратным метрам. Тем более что проживание в маневренном фонде не исключает человека из очереди на получение благоустроенного жилья.