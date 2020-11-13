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Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена»

Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена»

В управляющей компании жителям пообещали прийти в течение недели и зафиксировать разрушение внешней стены многоквартирного дома.

Многоквартирный дом №5 на ул. Октябрьской на Косой Горе в Туле признали аварийным только в августе 2020 года. Жители рассказывают: Фонд капремонта с самого начала действия программы отказался включать в нее этот дом и квитанции на оплату не выставлял им. Однако официального статуса для дома жильцам пришлось добиваться много лет.

Но и статус не сильно изменил ситуацию – расселить дом должны не позднее 2025 года, равно как и многие другие, признанные аварийными после 2017 года. Жильцам предложили ждать и надеяться, что дом 1929 года постройки не рухнет и выстоит еще несколько лет. И это притом что срок эксплуатации его превышен почти в два раза!

Эксперты, составляющие техническое заключение о состоянии строительных конструкций, отметили: в доме имеются нарушения требований пожарной безопасности, нарушены санитарно-эпидемиологические требования, существует опасность пребывания людей и угроза обрушения. Дом непригоден далее для эксплуатации, и его необходимо снести. 

Наглядное тому подтверждение – сквозная трещина на внешней стене, которая появилась сегодня ночью в одной из квартир. 

Сергей Головизин:

Сергей Головизин

– Я вчера вечером сижу смотрю телевизор, слышу треск! Что-то посыпалось. Думал, мыши шуршат. Отодвинул диван, а там трещина в полстены! Ее частично скрывает шкаф, но если мебель отодвинуть, не факт, что стена не рухнет.

 

В квартире на первом этаже из-за аварийного состояния стены во многих комнатах покрыты грибком. 

Многодетная мать Екатерина Бундина:

Екатерина Бундина

– Только когда отопление включат, в квартире становится немного лучше. А летом невыносимая сырость. Но и сейчас воздух пахнет плесенью. И в таких условиях мы с детьми должны жить!

 

Соседка Екатерины, Оксана Егорова, сообщила в УК о случившемся ночью. Ей ответили, что владелец квартиры должен лично обратиться к ним, после этого они в течение недели выйдут и зафиксируют разрушение.

Оксана Егорова

– В течение недели выйдут фиксировать, а нам что делать? Мы боимся! У нас столько детей тут живет! Как теперь спать ночью? А вдруг утром уже не проснемся? Дом же весь в трещинах. Фундамент «плывет», попытки замазать его уже не спасают. Несколько лет назад эта стена дома уже начинала рушиться. Тогда ее просто заштукатурили. Сейчас уже такие меры едва ли помогут.

 

В пресс-службе администрации города сообщили, что жителям дома еще в сентябре предлагали переселиться в общежитие. Но тогда все отказались. Однако сейчас ситуация изменилась и, возможно, кто-то из жителей предпочтет безопасность собственным квадратным метрам. Тем более что проживание в маневренном фонде не исключает человека из очереди на получение благоустроенного жилья.

Галерея
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 1
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 2
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 3
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 4
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 5
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 6
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 7
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 8
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 9
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 10
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 11
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 12
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 13
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 14
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 15
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 16
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 17
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 18
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 19
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 20
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 21
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 22
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 23
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 24
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 25
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 26
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 27
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 28
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 29
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 30
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 31
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 32
Туляки: «Ночью в нашем доме начала рушиться стена», Фото: 33
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:28 +1
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