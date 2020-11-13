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В Туле сотрудница ГИБДД устроила аварию с пострадавшими и отказалась пройти тест на алкоголь
Фото: vk.com/tula.life.

В Туле сотрудница ГИБДД устроила аварию с пострадавшими и отказалась пройти тест на алкоголь

В настоящий момент 47-летняя Галина П. уже уволена.

Стали известны подробности серьезного ДТП, которое произошло в ночь на 11 ноября на ул. Октябрьской в Туле. Оказалось, что за рулем автомобиля Volkswagen Golf находилась старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД по г. Туле Галина П.
 
Предположительно, сотрудница полиции пыталась проскочить перекресток в тот момент, когда для нее уже загорелся запрещающий сигнал светофора. В результате Golf влетел в Citroen, который от удара опрокинулся набок.
Пострадали 32-летняя пассажирка сотрудницы полиции и 24-летний пассажир Citroen.
Галина П. отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
 
 
«По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем Volkswagen Golf в нерабочее время совершила столкновение с автомобилем Citroen под управлением мужчины. В Управлении МВД России по Тульской области проведена служебная проверка, по результатам которой принято решение об увольнении женщины — сотрудника полиции со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены ее руководители, ответственные за профилактику правонарушений среди личного состава», — прокомментировали происшествие в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:36 +12
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