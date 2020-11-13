В Туле сотрудница ГИБДД устроила аварию с пострадавшими и отказалась пройти тест на алкоголь

Фото: vk.com/tula.life.

Стали известны подробности серьезного ДТП, которое произошло в ночь на 11 ноября на ул. Октябрьской в Туле. Оказалось, что за рулем автомобиля Volkswagen Golf находилась старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения О ГИБДД по г. Туле Галина П.

Предположительно, сотрудница полиции пыталась проскочить перекресток в тот момент, когда для нее уже загорелся запрещающий сигнал светофора. В результате Golf влетел в Citroen, который от удара опрокинулся набок.

Пострадали 32-летняя пассажирка сотрудницы полиции и 24-летний пассажир Citroen.

Галина П. отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.