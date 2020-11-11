Фото: tulaeparhia.ru.
В Тульской области из-за коронавируса умер настоятель храма
Глебу Попкову было 53 года.
10 ноября скончался настоятель Сретенского храма села Любимовка Воловского района Глеб Попков. 53-летний протоиерей умер от осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией.
Отпевание священника состоится 12 ноября в Успенском храме в Богородицке.
Напомним, 17 октября стало известно о смерти настоятеля Свято-Никольского храма села Малевка Богородицкого района. 63-летний Виктор Денежников тоже умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
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