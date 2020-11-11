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В Тульской области из-за коронавируса умер настоятель храма
Фото: tulaeparhia.ru.

В Тульской области из-за коронавируса умер настоятель храма

Глебу Попкову было 53 года.

10 ноября скончался настоятель Сретенского храма села Любимовка Воловского района Глеб Попков. 53-летний протоиерей умер от осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией.  

Отпевание священника состоится 12 ноября в Успенском храме в Богородицке.

Напомним, 17 октября стало известно о смерти настоятеля Свято-Никольского храма села Малевка Богородицкого района. 63-летний Виктор Денежников тоже умер от осложнений, вызванных коронавирусом. 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 14:14 +1
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