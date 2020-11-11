Алексинцу не продали маску в аптеке, так как он пришел туда без маски
Это уже какой-то «мемасочный» режим.
Инцидент произошел в микрорайоне Горушки, сообщил разгневанный автор поста в соцсети.
По словам мужчины, он зашел в одну из аптек, чтобы приобрести медицинскую маску и сходить в магазин.
Но получил решительный отказ от аптекарей: женщины отказались продать ему требуемый товар, аргументируя это тем, что вход в аптеку без маски запрещен.
Смог ли в итоге настрадавшийся алексинец купить маску, неизвестно.
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