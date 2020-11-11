В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья

В Туле 447 человек, имеющих ограничения по здоровью, состоят на учете в центре занятости, из них 260 (58%) – старше 50 лет. Для всех них процесс поиска вакансий начался с регистрации на портале «Работа в России».

– Заполняется анкета, указываются ограничения по его заболеванию. Далее гражданин приходит в центр занятости уже на очную встречу. В нашем центре есть все необходимое для приема людей с ограниченными возможностями здоровья – безбарьерная среда, лифты и подъемники, – рассказал руководитель городского центра занятости Александр Мышкин.

При необходимости или желании соискателя ему могут предложить пройти бесплатное переобучение или повысить квалификацию. Если в этом нет необходимости, то начинается активный поиск для обратившегося места работы.

– Одной из форм является ярмарка вакансий. Сюда приходят работодатели и соискатели. такой формат позволяет сэкономить время для безработного – сразу пообщаться с несколькими работодателями и по итогу выбрать подходящие для себя условия работы и оплаты. Сегодня из-за эпидемиологических обстоятельств мы ввели предварительную запись для соискателей и продлили время работы ярмарки, чтобы все желающие смогли пообщаться с работодателями, – пояснил Мышкин. – Сегодня на собеседование с работодателями приглашены 177 человек.

Что касается работодателей, то согласно законодательству, если в штате организации (и частной, и бюджетной) числятся 35 сотрудников, то ее руководитель обязан предоставить квоту для одного инвалида. Если работников свыше 100, то 4% мест должны быть заняты специалистами с ограниченными возможностями здоровья.

На сегодняшний день в базе данных центра занятости имеется 1282 квотируемые вакансии от 243 организаций. В основном инвалиды выбирают для себя такие специальности как оператор ЭВМ, уборщик служебных помещений, библиотекарь, охранник или сторож. С начала года в области трудоустроили 65 человек, семь из них – за октябрь.

Ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся два раза в год: осень и весной.