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В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья

В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья

Организатором ярмарки выступил Центр занятости населения Тулы.

В Туле 447 человек, имеющих ограничения по здоровью, состоят на учете в центре занятости, из них 260 (58%) – старше 50 лет. Для всех них процесс поиска вакансий начался с регистрации на портале «Работа в России».

– Заполняется анкета, указываются ограничения по его заболеванию. Далее гражданин приходит в центр занятости уже на очную встречу. В нашем центре есть все необходимое для приема людей с ограниченными возможностями здоровья – безбарьерная среда, лифты и подъемники, – рассказал руководитель городского центра занятости Александр Мышкин.

При необходимости или желании соискателя ему могут предложить пройти бесплатное переобучение или повысить квалификацию. Если в этом нет необходимости, то начинается активный поиск для обратившегося места работы.

– Одной из форм является ярмарка вакансий. Сюда приходят работодатели и соискатели. такой формат позволяет сэкономить время для безработного – сразу пообщаться с несколькими работодателями и по итогу выбрать подходящие для себя условия работы и оплаты. Сегодня из-за эпидемиологических обстоятельств мы ввели предварительную запись  для соискателей и продлили время работы ярмарки, чтобы все желающие смогли пообщаться с работодателями, – пояснил Мышкин. –  Сегодня на собеседование с работодателями приглашены 177 человек.

Что касается работодателей, то согласно законодательству, если в штате организации (и частной, и бюджетной) числятся 35 сотрудников, то ее руководитель обязан предоставить квоту для одного инвалида. Если работников свыше 100, то 4% мест должны быть заняты специалистами с ограниченными возможностями здоровья. 

На сегодняшний день в базе данных центра занятости имеется 1282 квотируемые вакансии от 243 организаций.  В основном инвалиды выбирают для себя такие специальности как оператор ЭВМ, уборщик служебных помещений, библиотекарь, охранник или сторож. С начала года в области трудоустроили 65 человек, семь из них – за октябрь.

Ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся два раза в год: осень и весной.

Галерея
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 1
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 2
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 3
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 4
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 5
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 6
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 7
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 8
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 9
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 10
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 11
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 12
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 13
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 14
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 15
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 16
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 17
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 18
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 19
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 20
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 21
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 22
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 23
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 24
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 25
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 26
В Туле состоялась ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, Фото: 27
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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