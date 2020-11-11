Накажи автохама: в центре города торопыга на «Ладе» проехал на красный свет

Кадр из видео

В нашу рубрику «Накажи автохама» каждый день приходят письма с нарушениями ПДД, снятыми на улицах Тулы. Очередное видео нам прислал читатель по имени Максим.

Пятница, 6 ноября, полдевятого утра, улица Советская. Водитель «ВАЗ-2115» с госномером: М272КР71, видимо, сильно спешил – он не стал дожидаться, пока загорится разрешающий сигнал светофора и проехал перекрёсток на красный, чуть не спровоцировав при этом ДТП.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!