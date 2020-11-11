Купят продукты и вынесут мусор: во время самоизоляции пожилым тулякам помогут волонтеры

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Правительство Тульской области организовало взаимодействие работников учреждений соцобслуживания и волонтеров для доставки продуктов, лекарств и товаров первой необходимости пожилым людям, находящимся на самоизоляции либо карантине. Покупки осуществляются за счет заявителей.

Туляки могут обратиться в Единый центр по координации системы долговременного ухода с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00, по телефону: 8(800)200-52-26. Звонок бесплатный. В выходные дни можно оставить сообщение на автоответчик.