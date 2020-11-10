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Самыми коррупционными отраслями в Тульской области остаются транспорт и дорожное хозяйство
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Самыми коррупционными отраслями в Тульской области остаются транспорт и дорожное хозяйство

Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Валерий Шерин отметил, что на своевременное и качественное исполнение нацпроектов, государственных программ и решение других задач, поставленных руководством страны, государство выделяет значительные ресурсы.

«Об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин. Важно обеспечить необходимую антикоррупционную работу для эффективного использования этих средств», – подчеркнул председатель регионального правительства.

Он отметил, что к сферам, где риск возможных злоупотреблений традиционно высок, относятся транспорт и дорожное хозяйство. Качество дорожного полотна, своевременный ремонт и благоустройство дорог постоянно находятся в центре внимания не только власти, но и общественности.

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сегодня, в 21:21 −1
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