Самыми коррупционными отраслями в Тульской области остаются транспорт и дорожное хозяйство

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Валерий Шерин отметил, что на своевременное и качественное исполнение нацпроектов, государственных программ и решение других задач, поставленных руководством страны, государство выделяет значительные ресурсы.

«Об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин. Важно обеспечить необходимую антикоррупционную работу для эффективного использования этих средств», – подчеркнул председатель регионального правительства.

Он отметил, что к сферам, где риск возможных злоупотреблений традиционно высок, относятся транспорт и дорожное хозяйство. Качество дорожного полотна, своевременный ремонт и благоустройство дорог постоянно находятся в центре внимания не только власти, но и общественности.