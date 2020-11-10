Тульские госавтоинспекторы устроили для школьников «Яркий день»

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Акция с таким названием прошла в школах Щекинского и Алексинского районов.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области провели в школах Щекинского и Алексинского районов акцию под названием «Яркий день», приуроченную ко Дню сотрудников органов внутренних дел. В текущем году в этих районах увеличилось число наездов на пешеходов. Не внушает оптимизма и ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом.

Полицейские вручили детям светоотражающие мешки для обуви, которые помогут им быть заметнее на дороге. Подарки, изготовленные в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения», получили более 500 ребят.

Инспекторы рассказали школьникам об основных правилах безопасного поведения на улице и напомнили, что светоотражающие предметы позволяют заметить пешехода в темноте на расстоянии до 400 метров.

Полицейские организовали для юных участников движения викторину по основам ПДД. В ближайшее время сотрудники Госавтоинспекции Тульской области проведут похожие мероприятия в других муниципалитетах региона.