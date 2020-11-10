Госавтоинспекция рекомендует тульским водителям «переобуться»
Летние шины на заснеженной или обледенелой дороге не смогут обеспечить максимального сцепления.
Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о соблюдении правил безопасного поведения на дороге. Основными причинами ДТП являются небезопасная скорость движения автомобилей, дорожные и метеорологические условия, а также эксплуатация транспорта на летних шинах. В указанных случаях водитель не обеспечивает постоянный контроль за движением и не справляется с управлением.
ГИБДД настоятельно рекомендует перейти на использование шин, предназначенных для эксплуатации в зимний период.
При отрицательных температурах окружающей среды летняя резина теряет свои свойства и затвердевает, что влечет за собой повышение аварийной опасности.
Водителям также необходимо психологически перестроиться на «зимний» стиль вождения. Следует быть особенно аккуратными и внимательными на дороге, строго соблюдать ПДД.
Манера вождения у водителей также должна соответствовать дорожным и погодным условиям. Необходимо воздержаться от совершения резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами.
В непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана или снегопада нужно снижать скорость до максимально безопасной.