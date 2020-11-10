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Госавтоинспекция рекомендует тульским водителям «переобуться»
Фото из архива Myslo.

Госавтоинспекция рекомендует тульским водителям «переобуться»

Летние шины на заснеженной или обледенелой дороге не смогут обеспечить максимального сцепления.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о соблюдении правил безопасного поведения на дороге. Основными причинами ДТП являются небезопасная скорость движения автомобилей, дорожные и метеорологические условия, а также эксплуатация транспорта на летних шинах. В указанных случаях водитель не обеспечивает постоянный контроль за движением и не справляется с управлением.

ГИБДД настоятельно рекомендует перейти на использование шин, предназначенных для эксплуатации в зимний период.

При отрицательных температурах окружающей среды летняя резина теряет свои свойства и затвердевает, что влечет за собой повышение аварийной опасности.

Водителям также необходимо психологически перестроиться на «зимний» стиль вождения. Следует быть особенно аккуратными и внимательными на дороге, строго соблюдать ПДД.

Манера вождения у водителей также должна соответствовать дорожным и погодным условиям. Необходимо воздержаться от совершения резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами.

В непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана или снегопада нужно снижать скорость до максимально безопасной.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:28 +7
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