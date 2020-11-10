Игорь Крюков: «Поздравляю сотрудников МВД с праздником! Спасибо за ваш нелегкий труд»
10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
День сотрудника органов внутренних дел давно стал, без всякого преувеличения, всенародным, потому что охрана общественного порядка и безопасности в стране – наше общее дело. А добиться этой цели мы можем, только когда мы вместе.
300 лет российская полиция стоит на страже законов и интересов граждан. В ее историю вписано немало героических страниц. Во все времена тульская полиция выполняла свой долг с честью и достоинством. Никто, кроме вас, не знает, насколько нелегки бывают ваши трудовые будни. Высокий профессионализм и верность долгу проявляют сотрудники полиции Тульского региона при выполнении специальных заданий в горячих точках. Навечно останутся в наших сердцах имена туляков, погибших при исполнении служебных обязанностей, – они настоящие герои нашего времени.
Работников правопорядка всегда отличали бескомпромиссность, честность, готовность отдать самое дорогое во имя спокойствия людей и Родины. И сегодня вы продолжаете стоять на защите покоя и безопасности граждан, помогаете в трудную минуту, забывая про выходные и праздники. В любое время дня и ночи вы спешите на помощь людям, подчас рискуя собственной жизнью.
Хочу сказать спасибо вам за этот нелегкий труд, поздравить с праздником и отдать дань уважения мужеству, стойкости и профессионализму ветеранов и всех тех, кто в наши дни достойно продолжает замечательные традиции ведомства.
Желаю продвижения по карьерной лестнице. Пусть плечо ваших товарищей будет для вас надежным тылом. Пусть ваша служба будет легкой и безопасной. Благополучия, достатка и хорошего настроения, крепкого здоровья, терпения, мужества, а дома пусть всегда ждут близкие. Счастья и процветания вам и вашим семьям.