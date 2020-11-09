В Туле осудят мошенницу, оставившую трёх туристов без отдыха

Будучи директором турфирмы, женщина заключила с туляками договоры на оказание услуг, а полученные деньги похитила.

Прокурор Привокзального района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Подмосковья – директора туристической фирмы «СанЛайн». Она обвиняется в трех эпизодах мошенничества, совершенного с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба.

По версии следствия, с марта по июнь прошлого года обвиняемая заключала с обратившимися в турфирму клиентами договоры на организацию туристических поездок. Исполнять свои обязательства мошенница не собиралась, а полученные деньги похитила. Сумма ущерба превысила 380 тысяч рублей, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.