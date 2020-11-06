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В Алексине после гибели подростка обустраивают пешеходный переход
Фото: https://vk.com/alexin_gossip.

В Алексине после гибели подростка обустраивают пешеходный переход

Смертельная автоавария произошла 4 ноября.

Жители Алексина сообщают, что на месте ДТП, в результате которого недавно погиб 17-летний подросток, начали обустраивать пешеходный переход. Утром 6 ноября на месте работала бригада рабочих.
 
По нашей информации, еще весной по этому пешеходному переходу местный отдел ГИБДД вносил администрации представление. Работы начались летом, но были сделаны не до конца, а сейчас возобновились.
 
По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло в 17.50 на ул. Городская Дорога в Алексине. 24-летний водитель Mazda 6 совершил наезд на 17-летнего юношу, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. Пострадавший скончался от полученных травм.
 
Фото: Иван Котик
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:32 +6
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