В Алексине после гибели подростка обустраивают пешеходный переход

Фото: https://vk.com/alexin_gossip.

Жители Алексина сообщают, что на месте ДТП, в результате которого недавно погиб 17-летний подросток, начали обустраивать пешеходный переход. Утром 6 ноября на месте работала бригада рабочих.

По нашей информации, еще весной по этому пешеходному переходу местный отдел ГИБДД вносил администрации представление. Работы начались летом, но были сделаны не до конца, а сейчас возобновились.

По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло в 17.50 на ул. Городская Дорога в Алексине. 24-летний водитель Mazda 6 совершил наезд на 17-летнего юношу, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. Пострадавший скончался от полученных травм.