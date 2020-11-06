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Художники и иллюстраторы представили свои работы для нового путеводителя «Открывая Тулу»: голосуем!

Художники и иллюстраторы представили свои работы для нового путеводителя «Открывая Тулу»: голосуем!

Финал голосования 12 ноября.

Художники и иллюстраторы представили свои работы для нового путеводителя «Открывая Тулу». Myslo писал об этом подробнее здесь. Организаторами конкурса выступили Музей Станка и региональный Комитет по развитию туризма.
 
 
В качестве тестового задания участникам было предложено нарисовать одну из «визитных карточек» города — здание Музея оружия. Жюри выбрало 5 авторов, а лучшего из них выберут сами туляки.
 
Проголосовать можно здесь.
 
 
Для этого понадобится только адрес электронной почты. Финал голосования — 12 ноября. Сам путеводитель презентуют перед Новым годом. 
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сегодня, в 09:05 −1
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