Художники и иллюстраторы представили свои работы для нового путеводителя «Открывая Тулу»: голосуем!
Финал голосования 12 ноября.
Художники и иллюстраторы представили свои работы для нового путеводителя «Открывая Тулу». Myslo писал об этом подробнее здесь. Организаторами конкурса выступили Музей Станка и региональный Комитет по развитию туризма.
В качестве тестового задания участникам было предложено нарисовать одну из «визитных карточек» города — здание Музея оружия. Жюри выбрало 5 авторов, а лучшего из них выберут сами туляки.
Проголосовать можно здесь.
Для этого понадобится только адрес электронной почты. Финал голосования — 12 ноября. Сам путеводитель презентуют перед Новым годом.
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