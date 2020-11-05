Тульские школьники стали финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Соревнование проходило в «Артеке», в нём принимали участие несколько тысяч ребят со всей России.

В Международном детском центре «Артек» завершился финал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями конкурса стали 300 учеников 9-10 классов и 302 одиннадцатиклассника.

В июне текущего года школьники Тульской области подали более 3400 заявок на первичный этап конкурса, в полуфинал вышел 41 участник. В финале наш регион представляли семь старшеклассников.

Ребята в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего» по 6 трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».

В число победителей вошли два юных туляка – учащиеся лицея № 2 имени Б. А. Слободскова и Центра образования № 7 имени Героя Советского Союза С. Н. Судейского.

Финалисты получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. Кроме того, они смогут поехать в «Артек» в следующем году.