новости
новости
Регистрация
Министр образования региона ответит на вопросы туляков в прямом эфире
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр образования региона ответит на вопросы туляков в прямом эфире

Мероприятие состоится 10 ноября.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева ответит на вопросы об образовательном процессе. Прямой эфир состоится 10 ноября в 12.00 в группе правительства региона ВКонтакте.

Вопросы министру можно оставить в комментариях под постом в соцсетях или же на Myslo под этой новостью. Мы передадим ваши обращения.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:55 +1
Другие статьи по темам
Люди
Алевтина Шевелева
Место
Тула
Прочее
министр образованияпрямой эфир

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тулу приехал «Поезд Победы»: фоторепортаж
В Тулу приехал «Поезд Победы»: фоторепортаж
Жители Тулы могут сэкономить на поездках в такси
Жители Тулы могут сэкономить на поездках в такси
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.