Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Министр образования региона ответит на вопросы туляков в прямом эфире
Мероприятие состоится 10 ноября.
Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева ответит на вопросы об образовательном процессе. Прямой эфир состоится 10 ноября в 12.00 в группе правительства региона ВКонтакте.
Вопросы министру можно оставить в комментариях под постом в соцсетях или же на Myslo под этой новостью. Мы передадим ваши обращения.
Другие статьи по темам
Люди
Место