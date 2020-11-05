Министр образования региона ответит на вопросы туляков в прямом эфире

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева ответит на вопросы об образовательном процессе. Прямой эфир состоится 10 ноября в 12.00 в группе правительства региона ВКонтакте.

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