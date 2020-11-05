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«Мишкина аллея»: в Донском пешеходную дорожку назвали в честь инвалида
Фото: tulasmi.ru.

«Мишкина аллея»: в Донском пешеходную дорожку назвали в честь инвалида

Аллея появилась благодаря тому, что трое местных жителей обратились к главе администрации и попросили о помощи.

На Бобрик-горе в Донском Тульской области появилась аллея, названная в честь местного жителя. Всё началось с того, что в апреле этого года жительница микрорайона Галина Салуквадзе вместе со своим старшим сыном Михаилом и соседкой пришла на прием к главе администрации.
 
Они объяснили, что у парня трудности с передвижением, и попросили привести в порядок проход, который находится вдоль забора Донского колледжа информационных технологий. Из-за плачевного состояния по пешеходной дорожке было невозможно ходить, и поэтому приходилось делать внушительный крюк.
 
«В проблему жителей вникли, разыграли тендер и обустроили новую аллею, а горожане придумали ей название — «Мишкина аллея», — сообщает сайт «Тульские СМИ».
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:14 +10
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