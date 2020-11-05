«Мишкина аллея»: в Донском пешеходную дорожку назвали в честь инвалида

Фото: tulasmi.ru.

Аллея появилась благодаря тому, что трое местных жителей обратились к главе администрации и попросили о помощи.

На Бобрик-горе в Донском Тульской области появилась аллея, названная в честь местного жителя. Всё началось с того, что в апреле этого года жительница микрорайона Галина Салуквадзе вместе со своим старшим сыном Михаилом и соседкой пришла на прием к главе администрации.

Они объяснили, что у парня трудности с передвижением, и попросили привести в порядок проход, который находится вдоль забора Донского колледжа информационных технологий. Из-за плачевного состояния по пешеходной дорожке было невозможно ходить, и поэтому приходилось делать внушительный крюк.