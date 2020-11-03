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В Тульской области с начала года родилось 109 пар двойняшек

В Тульской области с начала года родилось 109 пар двойняшек

И одна тройня.

В Тульской области с начала 2020 года органами ЗАГС зарегистрировано 109 пар двойняшек. Больше всего их родилось в Туле — 72 пары, на втором месте Новомосковский район — шесть пар, на третьем Щёкино — пять пар.

В Узловском районе — четыре, в Чернском, Богородицком районах и Донском — по три. В Заокском, Одоевском и Кимовском — по две пары.

В Суворовском районе первую в этом году двойню зарегистрировали 30 октября. Ими стали мальчики, родившиеся 22 октября. Новорожденные получили имена Виктор и Илья.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:35 +6
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